نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنون: انتخابات الرئاسة تعزز الديمقراطية والمشاركة السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة، أمس الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة لعام 2023 يومًا من النجاح والسلاسة، حيث شارك الناخبون بكثافة في لجان الاقتراع في مناطق العمرانية الغربية والشرقية والهرم، تم تنظيم الانتخابات بشكل جيد وفقًا للقوانين والقواعد المحددة، مع إشراف قضائي صارم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تم فتح لجان الاقتراع في العمرانية الغربية والشرقية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءً، حيث توافد الناخبون بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في صناعة المستقبل السياسي لمصر، وقد تم توفير كل التسهيلات اللازمة للمواطنين للوصول إلى لجان الاقتراع، مع التركيز على تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تم تأمين لجان الاقتراع بشكل فعال بواسطة رجال الأمن المنتشرين في أماكن الاقتراع، وتعاونوا مع الضباط المنتدبين من محافظة الجيزة لضمان سلامة العملية ومنع أي تجاوزات.

كما قدم رجال الأمن المساعدة والدعم لكبار السن وذي القدرات الخاصه لضمان مشاركتهم الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

في الساعة التاسعة مساءً، تم إغلاق لجان الاقتراع، معلنة اكتمال اليوم الانتخابي الأول، سيتم الآن بدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج في الأيام المقبلة، حيث ستحدد النتائج النهائية المرشح الفائز بمنصب الرئاسة.

مع الانتهاء من يوم الانتخابات الأول بشكل ناجح ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، تتجه أنظار المصريين إلى اليوم التالي، حيث ستتم متابعة فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية مع اخر يوم في الانتخابات ، من المتوقع أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحول في مسار الحكم في مصر، وتعزز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صناعة المستقبل السياسي.

الجدير بالذكر أنه تعقد الانتخابات الرئاسية 2023 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء