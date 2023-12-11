نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح اللجان لاستقبال الناخبين بالبدرشين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت اللجان الانتخابية في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، أبوابها والمجهزة داخل 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية بالمدينة وجميع القرى، لاستقبال نحو 348 ألفًا و808 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، إقبالا كثيفا من المواطنين أمام مقار اللجان في جميع محافظات الجمهورية.

ورفعت الأجهزة المحلية في قرى البدرشين، كفاءة محيط المقار الانتخابية بإزالة أي مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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