نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة في ثاني أيام انتخابات الرئاسة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة، صباح الاثنين، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، بالتزامن مع بدء عملية التصويت في ثان أيام انتخابات الرئاسة داخل مصر، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وبدأت اللجان الانتخابية، منذ قليل، في استقبال المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، عقب انتهاء اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، لانطلاق ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.