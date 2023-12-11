نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثاني.. استمرار توافد المسنين على لجان الاقتراع بمدرسة العميد محمد فوزي في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل، لجان الاقتراع في فتح أبوابها أمام الناخبين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك من أجل أن يدلي الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوافد الناخبين على لجان الاقتراع بكثرة وكان غالبيتهم من كبار السن في مدرسة العميد محمد فوزي مدبولي بالوراق.

وتصدر المشهد في اليوم الثاني على التوالي، كبار السن، الذين حرصوا على المشاركة بادلاء أصواتهم منذ اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024، وظهر كبار السن وهما يستندان على العكاز أو يقوم أحد أبنائهم بتسنديهم وصولا إلى صندوق إبداء الرأي في لجان الإنتخابات.

وبدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة". المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس". المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم". كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

ويقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسين الأربعة.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.