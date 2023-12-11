نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بصحبة والدها".. أصغر ناخبة توجه رسالة للرئيس الجديد | فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت أصغر ناخبة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، رسالة للرئيس الجديد، من أمام مدرسة أحمد زويل بدار السلام، محافظة القاهرة، وذلك خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات.

وقالت الناخبة: "نفسي الاسعار ترجع زي الأول"، مُعربة عن سعادتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.