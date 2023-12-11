علا الشافعى : المشهد االانتخابي بداية للأجيال الجديدة لتعرف أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:30 صباحاً - أشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير "اليوم السابع"، بالمشهد الانتخابي على مدار أمس واليوم، واصطحاب المواطنين لأبنائهم في لجان الاقتراع الأمر الذى من شأنه إعطاء دروس للأجيال القادمة بأهمية المشاركة، مشددة: "رهاني أن المشهد يكون بداية للأجيال الجديدة التي تعرف أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات".

أضافت رئيس تحرير "اليوم السابع"، في مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن مشهد المشاركة في الانتخابات أمس واليوم مشرفا للغاية، قائلة: "المشهد من إمبارح كان مشرفا جدا ويحمل كثيرا من المفاجآت، من حيث توافد المصريين على لجان التصويت في كل محافظات مصر واصطفافهم أمام اللجان قبل فتح اللجان بساعة، مؤكدة أن هذا يعطي مؤشرات بأن المصريين لديهم كثير من الوعي".

قالت "الشافعي" إن المصريين لديهم وعي بالظرف التاريخي وبما يحدث حولهم على الحدود "ليبيا والسودان وفلسطين"، مشيرة إلى أن من أهم المشاهد هي حالة الاصطفاف التي تعكس الحالة وضرورة التواجد لاختيار المصريين لرئيسهم في الانتخابات الرئاسية 2024 .