«لفتة إنسانية».. الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - قامت رجال الشرطة بمساعدة كبار السن ومرافقتهم إلى لجان الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، في لفتة انسانية عظيمة.

وحرص كبار السن على المشاركة في الانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، مُنذُ الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع، مؤكدين على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.



وكان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.