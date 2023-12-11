نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة الأصوات.. رصد أهم لحظات يوم الاقتراع الثاني في اللجان بالمهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اللجان الانتخابية في صباح يوم الاثنين في مدرسة نبيل السيد الردة بالمهندسين، فتحت أبوابها عند الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وبدأ الناخبون في التصويت، حيث قام رؤساء اللجان الفرعية بفتح اللجان بنفس الإجراءات المتبعة في اليوم الأول.

وتتواصل عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، حيث يلتزم الجميع بالمشاركة الفعّالة في هذا النشاط الديمقراطي الهام، ونأمل من الجميع الالتزام بالوقت والتقيّد بإجراءات الانتخابات لضمان سيرها بشكل سلس وديمقراطي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية الآن في الداخل خلال الأيام 10، 11، و12 من ديسمبر، بعد أن انتهى المصريون المقيمون في الخارج من التصويت في الأيام 1، 2، و3 من هذا الشهر، ويُتوقع أن يشهد هذا الحدث الوطني مشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين سيمارسون حقهم الديمقراطي في اختيار رئيس البلاد.

وفي إطار استعدادات الانتخابات في جمهورية مصر العربية، قامت وزارة التعليم باستعداد 8563 مدرسة في جميع محافظات البلاد لتكون مراكز للجان الانتخابية ومقار التصويت، ويحق لنحو 65 مليون مواطن مصري المشاركة في هذه الانتخابات الهامة.

وتمضي عملية الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتشهد المشهد الانتخابي مشاركة واسعة من قبل 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، مما يبرز حرص السلطات على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف ومنصف.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، في حال تحقيق حسم وتحديد الفائزين في الجولة الأولى من الانتخابات.

وفي 8 ديسمبر الماضي، انطلقت الحملة الانتخابية بصمت، وسط مشاركة 4 مرشحين رئيسيين، بمن فيهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، يتصاعد الترقب في هذا السياق الانتخابي الهام.