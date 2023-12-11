نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024 بلجان شبرا مصر والساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث فتحت اللجان في موعدها المحدد، وتوافد الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية حرصًا منهم على تأدية هذا الواجب الوطني.

وشهدت لجان شبرا مصر والساحل، توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات.

هذا، وقد بدأت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل منذ أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر، جاء ذلك بعدما أدلى المصريون بالخارج بأصواتهم في الأول من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يستم التصويت في الداخل حتى غدًا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.