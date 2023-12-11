محافظ الجيزة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بابو النمرس والحوامدية والبدرشين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 01:31 مساءً -

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين الموافق ١١ ديسمبر ومنذ الساعات الأولي لثاني أيام ماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024 بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين للوقوف علي جاهزية المقار لاستقبالهم وذلك في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتي الانتهاء منها علي مدار الأيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين .

شملت جولة المحافظ لجان مدارس ( أبوالنمرس المشتركة، الشهيد شعبان أبو ربيع الإبتدائية المشتركة، المنوات الإعدادية الحديثة بنين ) بأبوالنمرس و لجان مدارس ( الشهيد محمد راشد، الحوامدية الثانوية بنات) بالحوامدية و لجان مدارس ( مصطفى أبوزيد، أحمد عرابى، عاطف الإسلامبولى ) بالبدرشين. وقد أشاد محافظ الجيزة بمدى وعي المواطنين بالمحافظة وحثهم الوطني وإصرارهم علي أداء حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم أمس الأحد 10 ديسمبر وذلك كأول يوم لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية وكذا اليوم، وثمن محافظ الجيزة مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يؤكد على الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات مواطني المحافظة على أهمية دورهم ومشاركتهم . وأكد المحافظ للمواطنين أمام اللجان الإنتخابية أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة قد أزالوا كافة المعوقات لتسهيل مشاركتهم بالعرس الإنتخابى مؤكدا لهم بأن حجم الوعى الذى يمتلكونه هو السبيل لتخطى أية تحديات وأن الإقبال على اللجان أوصل رسالة للعالم بمدى تحضر الشعب المصرى وحبه لوطنه. وحث " راشد " المواطنين علي ضرورة استمرار مشاركتهم في الانتخابات اليوم وغدا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية لبعث رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن وحفاظا علي مقدراته ليؤكدوا مدى إنتماءهم للوطن من خلال حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري. وشدد راشد على رؤساء المراكز والمدن على المتابعة الدورية لسير العمل بمحيط اللجان والحفاظ على مستوى النظافة وإنسيابية الحركة المرورية والتواجد الميدانى للقيادات وفرق العمل لسرعة التحرك حال حدوث أى طارئ. رافق المحافظ خلال مروره على اللجان الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و الأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وعدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين.

وبدأ المصريون أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.