المنتجة شيرين مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة الدقي

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أحمد جودة - القاهرة - استمرارا لمشاركة الفنانين والإعلامين بالجيزة في الانتخابات الرئاسية 2024، أدلت شيرين مجدي بصوتها اليوم الاثنين في لجنة الانتخابات الرئاسية بالدقي.

شيرين مجدي، أنتجت مسلسل الطاوس والقمر وآخر الدنيا، وهي مالكة شركة ستارز ميديا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت اللجان الانتخابية، في التاسعة من صباح اليوم، في استقبال المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، عقب انتهاء اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، لانطلاق ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.