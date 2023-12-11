نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرادة الديمقراطية تشتعل: المواطنون يواصلون توافدهم لانتخاب رئيسهم في يومه الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المواطنون المصريون توافدهم على لجان الاقتراع لليوم الثاني على التوالي في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2023. يعكس هذه الحضور القوي إرادة المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية والمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل البلاد.

منذ صباح يوم أمس، توافد المواطنين بشكل ملحوظ على مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد،واستمر هذا الإقبال القوي وسط ظروف تسمح للجميع بممارسة حقوقهم الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون.

في إحدى المدارس الواقعة في منطقة العمرانية الشرقية “مدرسة عثمان بن عفان" أجرت "جريدة دوت الخليج" حوارًا مع أحد الناخبين للتعبير عن آرائه وتطلعاته من الرئيس القادم.

وأكد الناخب أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية بالنسبة له، حيث يعدان الأساس للتنمية والاستقرار في البلاد.

وأبدى تفاؤله بأن يكون الرئيس القادم قادرًا على توفير الأمن والاستقرار اللازمين للمواطنين.

وفيما يتعلق الكثافة الانتخابية على مدار اليومين، أشار أحد السادة المستشارين.

أن الأرقام تشير إلى توافد عدد كبير من الناخبين بشكل ملحوظ، وتم رصد دخول ناخب جديد كل دقيقة إلى لجان الاقتراع، مما يعكس اهتمام المواطنين وتفانيهم في القيام بواجبهم الديمقراطي والمساهمة في صنع المستقبل.

بهذا الإقبال الكبير، يمكن القول إن المواطنين المصريين يعبرون عن التزامهم ورغبتهم القوية في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وذلك من أجل تحقيق تطلعاتهم ومصلحة البلاد.

وتعتبر هذه المشاركة الواسعة مؤشرًا إيجابيًا للاهتمام المتزايد بممارسة حقوق الديمقراطي الأخبار تفيد بتوافد المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2023، وسط إقبال قوي ومشاركة ملحوظة تعكس التزام المواطنين بالديمقراطية وتطلعهم للمشاركة في تحديد مستقبل البلاد.

الجدير بالذكر أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء