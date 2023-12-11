نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القساوسة والشيوخ يتصدرون اليوم التاني بمدينة نصر في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 تزايدا ملحوظا بمدينة نصر من مختلف الأعمار والفئات على اللجان الانتخابية.

ويتصدر المشهد الانتخابي بمدينة نصر توافد شباب الجامعات والشيوخ والقساوسة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

