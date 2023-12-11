نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مسؤولي لجنة انتخابية يساعدون مسنة خلال مرورها بوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولى لجنة انتخابية بمدرسة الشهيد صابر أبو نوب، بحي حلوان محافظة القاهرة، بمساعدة سيدة مسنة خلال مرورها بوعكة صحية داخل لجنة الانتخابات.

وتشهد مدرسة صابر أبو نوب إقبال كثيف من قبل كبار السن، وذلك خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وسط تواجد امني مكثف.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.