نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطاء الوطن يمتد إلى صناديق الاقتراع.. جهود لتسهيل الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مدرسة الأزهار بحي العجوزة في محافظة الجيزة ازدحام شديد من قبل المواطنين، حيث حضرت فئات متنوعة من المواطنين، بما في ذلك كبار السن والسيدات، وتميزت لجنة المدرسة بالتعاون الفعال مع قوات الشرطة لتيسير وتنظيم عملية الإدلاء بالأصوات.



وتمثل المشاركة الانتخابية ركيزة أساسية في بناء الأنظمة الديمقراطية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الدولة وتوجيه مسارها، ويعكس الاشتراك في العمليات الانتخابية إرادة المواطنين ويمنحهم الفرصة للتأثير في اختيار القادة والسياسات التي ستحكم حياتهم، ومن خلال التصويت، يتم تحديد القوانين واتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وغيرها من جوانب الحياة.

وتعزز المشاركة الانتخابية أيضًا شرعية الحكومة وتعكس التنوع الديمقراطي، إذ تتيح لمجتمع متنوع التعبير عن آرائه واختيار ممثلين يمثلون تلك التنوعات، كما تعد المشاركة في الانتخابات وسيلة لتعزيز الشفافية ومراقبة السلطة، حيث يكون للمواطنين دور فعّال في متابعة أداء الحكومة ومراقبة سلوكيات المسؤولين.

وفي أول ديسمبر، أُجريت انتخابات الرئاسة في الخارج، ويستمر التصويت في مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر، حيث يتعين على أحد المرشحين تحقيق الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير.

وتجري الانتخابات بإشراف قضائي شامل، حيث يشارك 15 ألف قاضٍ في 8563 مدرسة، وتم تجهيز هذه المدارس كمراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات الضرورية. يُتيح لنحو 65 مليون مصري التصويت، بينما يُمنع الذين يعانون من أمراض عقلية والمدانون بجرائم معينة والمحكومون بعقوبات سالبة للحرية من المشاركة في التصويت.

وهذه العملية تشمل مشاركة مواطنين يزيد عددهم عن نصف سكان البلاد، وفقًا لمعلومات الهيئة الوطنية للانتخابات.