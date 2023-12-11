نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمال النظافة بحلوان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عمال النظافة بحي حلوان على المشاركة في الانتخابات الرئاسة 2024، حيث شهدت مدرسة الشهيد صابر أبو نوب بحي حلوان بالقاهرة، إقبال كثيف من قبل الناخبين مُنذُ الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.