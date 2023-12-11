نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بصواريخ وشماريخ".. لحظات احتفال شباب الجيزة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة الأزهار بحي العجوزة في الجيزة توافدًا كبيرًا من المواطنين، حيث شاركوا في العملية الانتخابية لعام 2024، وتعكس هذه المشاركة الفعالة حماس المواطنين نحو تعزيز قيم الديمقراطية، واندمجت أصواتهم بفخر مع ألوان الأمل والتفاؤل، كما أبرز استخدام الصواريخ والشماريخ حماسًا فريدًا وروح احتفالية، إضافة إلى إبراز أهمية هذا الحدث البارز في تاريخ المجتمع.

وتعتبر المشاركة الانتخابية عملية مهمة في الديمقراطية، حيث يقوم المواطنون بالمشاركة في انتخاب القادة والممثلين الذين سيتولون مسؤولية إدارة الحكومة وصنع القرارات عنهم، وتعد المشاركة الانتخابية أساسًا لضمان تمثيل شامل وعادل لإرادة الشعب في الحكم.

زفي إطار استعدادات الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر في ديسمبر 2024، تم تحديد فترة التصويت في الداخل في الأيام 10، 11، و12، بينما قام المصريون المقيمون في الخارج بالتصويت في الأيام 1، 2، و3 من الشهر، ويُتوقع أن يشارك نحو 65 مليون مواطن في هذه الانتخابات الهامة.

وضمن استعدادات الحكومة، تم تجهيز 8563 مدرسة في جميع أنحاء البلاد لتكون مراكز للجان الانتخابية ومقار لعمليات التصويت، ويشرف على هذه العملية القضائية الكاملة 15 ألف قاضٍ، بالتعاون مع 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وإلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يشارك في الساحة الرئاسية ثلاثة مرشحين آخرين: عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتتوقع السلطات الكشف نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، في حال تحديد الفائزين في الجولة الأولى من التصويت.