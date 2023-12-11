شاهد| اصطفاف كثيف من الناخبين أمام مدرسة صابر أبو نوب بحلوان

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أحمد جودة - القاهرة - اصطف الناخبين أمام مدرسة صابر أبو نوب، بحي حلوان في القاهرة، وذلك قبل دقائق من غلق لجان الاقتراع لبدء فترة الاستراحة والتي مدتها ساعة تبدأ من الثالثة عصرا وتنتهي في الرابعة.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.