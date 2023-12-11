نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجال ونساء الشرطة يرافقون المسنين الناخبين أثناء الانتخابات في المرج بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرافق قوات الأمن من رجال ونساء الشرطة المصرية، كبار السن والمسنين أثناء القيام بالعملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية الجارية 2024.

حيث شهدت مدرسة المرج الثانوية بنات بحي منطقة المرج القديمة بمحافظة القاهرة، مساندة رجال ونساء الشرطة للمسنين أثناء الانتخابات الرئاسية.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

039b227e-223d-4dac-a3cf-ad061fb5439a

d26657c1-a0f2-4987-be0c-6f03fa30f67d

aae1b738-5f64-4909-b188-c1f93af0c3de

5544ce8d-20f1-4efd-87b7-754d4f9237f9

e288e9c4-94b4-46e7-8fbd-d3c8cfb3a886

afd1ed35-a526-402a-9776-bc2b6d085af6