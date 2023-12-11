قيادى بـ"مستقبل وطن": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال القيادى بحزب مستقبل وطن المهندس محمد رزق، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى واستحقاق دستورى لكل مصرى، لأن صوتك أمانة وتؤكد على الوعى الكامل لجميع فئات الشعب المصرى.

وأضاف رزق - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس - أن المواطنين أقبلوا بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المتوقع أن يكون أكثر من السنوات الماضية، مشيدا بالتنظيم الجيد للانتخابات وسهولة ويسر إجراءات التصويت.

ودعا رزق، المصريين بمختلف فئاتهم للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية لخروجها بشكل يليق بمكانة مصر، والتأكيد على إدراك المصريين بأهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن .

وبدأ المصريون أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.