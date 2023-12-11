نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتافات وزغاريد.. فرحة عجوز بمشاركتها في ثاني أيام انتخابات الرئاسة بالغربية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023.

ورصدت أيضًا هتافات وزغاريد فرحة سيدة عجوز بمشاركتها في ثاني أيام الانتخابات بالغربية.

يذكر أن بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.