نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثل شهير ينشر صورة بطاقة الاقتراع من داخل أحد اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024 ويخالف الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للانتخابات جميع المواطنين، قبل بدءًا مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، من تصوير بطاقة الاقتراع ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ورغم ذلك قام أحد الممثلين والذي يدعي فارس محمود، بنشر صورة الإبداع بالرأي والذي ظهر فيه وهو يدلي بصوته للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ونشر محمود فارس، مقطع فيديو له من داخل أحد اللجان، وظهر في الفيديو وهو يدلي بصوته، كما وجه الكاميرا تجاه بطاقة الاقتراع، مما يعد بذلك مخالفة للشروط والضوابط في عملية الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.