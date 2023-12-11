نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة البدرشين: فريق طبي داخل كل لجنة بانتخابات الرئاسة في جميع القرى (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت علياء عبد الرؤوف مسؤولة الإعلام بالإدارة الصحية بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة، إن لجان انتخابات الرئاسة في المدينة والقرى التابعة لها، تتوفر داخلها أكثر من فريق طبي في كل لجنة على أتم الاستعداد للتعامل الفوري في حالة الطوارئ.

وأوضحت لـ "دوت الخليج" أن مهمة الفريق الطبي المتواجد بكل لجنة انتخابية هي قياس السكر والضغط لأي حالة يطرأ عليها عليها أي إجهاد أو غيره، فضلا عن تواجد فرق إغاثية مستعدة للتعامل الفوري حال أي تطورات صحية تطرأ لأحد الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية بالبدرشين وقراها.

وعن الوضع الصحي داخل اللجان خلال اليوم الأول قالت مسؤولة الإعلام بإدارة البدرشين: “الحمد لله مفيش أي حالات طارئة حدثت حتى الآن وجميع الأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي”.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، إقبالا كثيفا من المواطنين أمام مقار اللجان في جميع محافظات الجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.