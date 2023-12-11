كبار السن يحرصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدرسة نور المعارف بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص كبار السن من الرجال والسيدات، على المشاركة في عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة نور المعارف الإبتدائية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تغلق أبوابها في نفس التوقيت مساءً.

ورصد موقع "دوت الخليج" صورا من داخل لجان الاقتراع بمدرسة نور المعارف بمحافظة الجيزة، وذلك لسيدات من كبار السن، أثناء عملية الإدلاء بصوتها في وسط حشد عدد كبير من الناخبين في تلك المدرسة.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.