أخبار مصرية

برغم استراحة لجان الاقتراع.. استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة صابر أبو نوب بحلوان

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغم استراحة لجان الاقتراع.. استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة صابر أبو نوب بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقف الناخبون أمام مدرسة صابر أبو نوب بحي حلوان بالقاهرة، في انتظار فتح أبواب المدرسة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا