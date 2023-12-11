محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بقرية بني مر بالفتح (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم الاثنين، عددًا من لجان الانتخابات الرئاسية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني للتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

رافقه خلال الجولة محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية ولفيف من أئمة الأوقاف ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة "الرائدات الريفيات وحملة بشبابها ولجان المشاركة المجتمعية وشباب الأحزاب".

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية المشتركة ببني مر التابعة لمركز الفتح وسط اقبال كبير من المواطنين وكبار السن والسيدات واستقبال حاشد من الشباب واحتفالات كرنفالية من الشباب وطلاب المدارس الذين اصطفوا على الجانبين لاستقبال المحافظ والناخبين وقدموا المساعدات لكبار السن وذوى الهمم للادلاء بأصواتهم، كما التقى المحافظ بعض المواطنين داخل مقر اللجنة واطمأن على توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية وطالبهم باليقظة وتقديم كافة المساعدة للمواطنين والتقى أيضًا بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن منهم على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وتواجد افراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان.

كما التقى المحافظ فريق مديرية الصحة الخاص بالكشف على المواطنين من أمراض السكر والضغط بالمجان داخل مقر اللجنة، موجهًا لهم الشكر على مجهودهم وخدمتهم للناخبين والمشرفين على اللجان وتقديم الخدمات الصحية لهم.

كما أشاد المحافظ خلال الجولة بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في اليوم الثاني منذ الصباح الباكر وبخاصة كبار السن والسيدات في التصويت معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.