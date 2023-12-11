بعثة الأهلي تصل السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - وصلت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، ويترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بعثة الفريق.

ويستهل الأهلي منافساته في بطولة العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي ستقام غداً فى افتتاح مونديال الأندية.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية. وعقد خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس وواصل رضا سليم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

واصطحب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

واللاعبون الخمسة الذين سافروا مع الفريق للسعودية هم غير مُقيدين في قائمة المونديال تحسباً للسفر للأمارات من السعودية ، فهم : صلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلول ، وتقرر ضم الثنائي متولي ومخلوف بدلاً من عبد القادر وكريستو خلال الساعات الأخيرة بعد إصابة عبد القادر وكريستو مؤخراً في العضلة الخلفية.

وحال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.

حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر.