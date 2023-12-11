استمرار توافد الناخبين بشكل كثيف على مدرسة المرج الثانوية بنات بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استمر توافد الناخبين على لجان الاقتراع بمدرسة المرج الثانوية بنات في محافظة القاهرة، منذ صباح اليوم، حيث تستمر عملية الإدلاء بالأصوات لليوم الثاني على التوالى ضمن الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ حضور الناخبين إلى لجان الاقتراع منذ صباح اليوم، حيث تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بشكل يوميًا في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

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الانتخابات الرئاسية



تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

انتخابات رئاسية 2024

انتخابات رئاسية 2024

انتخابات رئاسية 2024

انتخابات رئاسية 2024