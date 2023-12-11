مشاهد البهجة والاحتفال تسيطر على الناخبين في مدرسة الاتحاد القومي بمحافظة القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استمر توافد المواطنين على مدرسة الاتحاد القومي في محافظة القاهرة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت المدرسة إقبال كثيرًا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى من بداية اليوم حتى ذلك الحين.

وسيطرت مشاهد البهجة والاحتفال على الناخبين في مدرسة الاتحاد القومي بمحافظة القاهرة، حيث يرقص الناخبين من النساء والرجال على أنغام الأغاني الوطنية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.



المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".



كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلي فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يتسلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسيين الأربعة.



طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات رئاسية 2024

انتخابات رئاسية 2024