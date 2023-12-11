نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. توافد كثيف من المواطنين أمام لجان الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد كبير من المواطنين، أمام لجان الانتخابات، بعد فتح أبوابها عقب انتهاء فترة الاستراحة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشهدت اللجان الانتخابية، انتظام في عملية الإدلاء بالأصوات، وسط حضور أمني مكثف لتأمين الانتخابات.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.