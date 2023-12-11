نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتة انسانية..قاضية تساعد مسنة عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفته انسانية، قامت قاضية بمدرسة الشهيد صابر أبو نوب، بالنزول في فناء المدرسة لسيدة مسنة، ومساعدتها في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إقبال كثيف من قبل الناخبين على لجان الاقتراع، مُنذُ فتحها في الساعة التاسعة صباحا.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.