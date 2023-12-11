نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات “الوطنية للصحافة” تشيد بأداء المؤسسات القومية في تغطية الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة، مواصلة متابعتها لسيرالعملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، من خلال متابعة التغطيات الصحفية للعملية الانتخابية في جميع محافظات مصر، وذلك من خلال شبكة المراسلين التابعين للصحف القومية والبوابات الإلكترونية.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، أن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، هدفها رصد وتذليل أي عقبات تواجه الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وقال في بيان له، إن غرفة العمليات، مُشكّلة برئاسة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة وعضوية كل من وليد عبدالعزيز، وأسامة أبو باشاـ والشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام، والتي تعمل على مدار اليوم، من خلال التواصل مع قيادات المؤسسات الصحفية، وأيضًا الزملاء الصحفيين؛ لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وأيضًا التناول الواقعي من خلال الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية.

وأضاف "الشوربجي" أن الهيئة في تواصل دائم مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحًا أنها لم تتلقَ أية شكاوى من الصحفيين في اليوم الثاني، وأن الشكاوى التي تم تلقيها خلال اليوم الأول، تم حلّها من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة.

وأشاد “الشوربجي” بالإقبال الكبير للمصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن التنظيم الجيد أدى إلى سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع في زمن قياسي، وهو الأمر الذي سيساعد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنيين للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانب آخر، قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ورئيس غرفة عمليات الرصد والمتابعة، إن خطة العمل التي وضعتها الهيئة، والتزام أعضاء الغرفة من الزملاء الأعضاء، ساعد على سرعة التواصل مع مختلف المؤسسات القومية والبوابات الإلكترونية، لضمان استمرار العمل خلال هذه الفترة، طبقًا لمعايير الالتزام بالمهنية والمصداقية.