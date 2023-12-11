نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة 100 مليون صحة تقدم خدماتها للمواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، أن هناك مبادرات صحية للتوعية بالأمراض المزمنة ومبادرة 100 مليون صحة أمام اللجان.

وأوضحت الرائدة التثقيفية بوزارة الصحة منال عبد العزيز ان هذه المبادرات تشمل الفحص المبكر لأورام الثدي والأورام والأمراض المزمنة،مؤكدة أن وزارة الصحة تتواجد بشكل دائم أمام اللجان للتوعية بأهمية الكشف المبكر بخاصة امراض الكلى والدم والسكر.

وتقدم وزارة الصحة والسكان يوميا مبادرات الصحة العامة للمواطنين من خلال حملة ١٠٠يوم صحة، التي تقدم خدمات صحية متكاملة للمواطنين بكل الفئات العمرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن مبادارات الصحة، مبادرة 100 مليون صحة التي تندرج تحتها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي،مبادرة صحة المرأة،مبادرة العناية بصحة المراة والجنين،مبادرة الفحص المبكر عن الزواج، ومبادرة القضاء علي قوائم الانتظار، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

وطالبت الصحة المواطنين بالنزول والإطمئنان إنزل وإكشف وإطمن على صحتك بالمجان ضمن حملة 100يوم صحة.

ولفتت الصحة إلى مواعيد عمل الحملات كل يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً،ولفتت ان الحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥.