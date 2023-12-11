نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل لجان الاقتراع.. آخر مستجدات الأجواء بمدرسة الاتحاد القومي بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية آخر مستجدات الأجواء من داخل لجان الاقتراع بمدرسة الاتحاد القومي بمحافظة القاهرة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد هذه المدرسة إقبال كثيف من قبل الفتيات والشباب للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى التاسعة مساءً من نفس اليوم، واستمر إقبال المواطنين بعد قضاء ساحة الراحة لدى اللجان والتي انتهت منذ الساعة الرابعة.

الانتخابات الرئاسية 2024

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

انتخابات الرئاسة