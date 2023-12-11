نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الثاني للانتخابات.. تجمع كبير من الناخبين أمام مركز شباب المحلة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمر توافد عدد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمركز شباب المحلة، بالمحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية.

ورصدت عدسة “دوت الخليج” صور للناخبين من داخل اللجان، أثناء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وبدأ توافد الناخبين على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر، حيث أن يتم فتح اللجان من قبل المسئولين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتغلق بعد 12 ساعة من موعد الفتح، بحيث تغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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