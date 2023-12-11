مدحت وهبه يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة 2024: “المشاركة تؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف الوطن”

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى مدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 14 بمدرسة بدر الاعدادية بنين بمنطقة الدقى، مؤكدا أن المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024، واجب وطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وأن ما يحدث في الدول المجاورة يحتم علينا جميعا الاصطفاف خلف الوطن للحفاظ على استقراره وأمنه.

وأشاد مدحت وهبه المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالمشاركة الكبيرة من مختلف فئات الشعب المصرى أمس واليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا أن ذلك يعد رسالة إيجابية للعالم بأن الشعب المصرى يختار رئيسه في جو يتسم بالديمقراطية.



ودعا مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان المواطنين من كافة الفئات وخاصة الشباب إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال بناء مؤسسة الدولة والحفاظ على المكتسبات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من انشاء العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات المختلفة.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.