نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوقاية أولًا.. وزارة الصحة تتجول مراكز الاقتراع للتصدي لأي طوارئ صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، تواصل وزارة الصحة المصرية دعمها القوي عبر توفير سيارات الإسعاف أمام اللجان الانتخابية، مؤكدة التزامها الكامل بصحة المواطنين واستعدادها للتدخل في أي ظروف طارئة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الصحة المصرية بنشر فرق طبية متنقلة في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع لتقديم الرعاية الصحية الفورية والضرورية، وذلك بهدف ضمان استمرارية سير العملية الانتخابية بسلاسة وبمناخ صحي آمن للمواطنين.

موعد انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024

هذا وفي إطار الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، فقد انطلقت الانتخابات في الداخل أيام 10، 11، 12 ديسمبر، بعد اكتمال عملية التصويت للمصريين في الخارج في أيام 1، 2، 3 من نفس الشهر.

وقد قامت وزارة التعليم المصرية بتجهيز 8563 مدرسة في جميع أنحاء البلاد لتكون مراكز للجان الانتخابية. يحق لنحو 65 مليون مواطن المشاركة في هذه العملية، وتتمتع الانتخابات بإشراف قضائي تام يشمل 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات القضائية.

تشمل العملية مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية لمراقبة الشفافية. سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر في حال تحقيق قرار نهائي في الجولة الأولى، وقد بدأ الصمت الانتخابي في 8 ديسمبر للمرشحين الأربعة، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسية 2024