المرشح الرئاسي حازم عمر: يجب إنهاء الحرب على غزة وموقف الدولة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، بعض اللجان الانتخابية، بمركز ومدينة ناصر، حالة التصويت في الانتخابات الرئاسية للمواطنين.

وقال المرشح الرئاسي حازم عمر: 'إن الحكم على مدى الإقبال على الانتخابات الرئاسية أو عدم الإقبال يتم الحكم عليه فقط من خلال الهيئة الوطنية للإنتخابات، وهى الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بذلك'.

وأوضح حازم عمر أنه يجب إنهاء الحرب على غزة فورا، مشيرا إلى أن الإسرائيليين انتهكوا القانون الدولي في الحرب على غزة، مطالبا بتوحد الفلسطينيين تحت قيادة واحدة، دون تفرقة تمثل الشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وحصولها على كافة الحقوق والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لها ثوابت وطنية تتعامل من خلالها فى القضايا الإقليمية، وأن للدولة المصرية موقف محترم ومشرف تجاه الحرب على غزة.

ولفت حازم عمر المرشح الرئاسي، إلى أن التصويت في الإنتخابات حق دستورى لكل الشعب المصري ويجب اغتنامه، ويجب على الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية بشكل كامل دون التفريط في هذا الحق الدستوري والواجب الوطني.