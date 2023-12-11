المرشح الرئاسى حازم عمر من المنيا: كل المرشحين يتنافسون على حب مصر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - قال المرشح الرئاسى حازم عمر، أن جميع المرشحين يتنافسون على حب مصر، وادعوا جميع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية ومناصرة المرشح الذى يرغب به، دون المساس بالمرشح الاخر، خاصة أن هناك تنظيم مميز فى هذه الانتخابات لا بد من الإشادة به وإن كان هناك بعض السلبيات لكن لا تؤخذ على التنظيم ولا على الجهد الذى بذل من أجل إخراج الانتخابات الرئاسية بهذه الصورة التى نراها.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية بمدينة المنيا، وكان فى استقباله قيادات حزب الشعب الجمهورى، واعضاء الحزب، حيث قام المرشح حازم عمر بتفقد لجنة 8 بمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية.

واضاف حازم عمر قائلا لسنا فى خناقة ولكننا نتنافس على حب مصر، والهيئه الوطنية بذلت جهدا كبيرا فى الانتخابات وأقول لكل مواطن لم يشارك حتى الآن أنك تخسر فرصه كبيرة لاختيار المرشح الذى يمثلك، انزل للتعبير عن ارادتك حتى وإن كان فى صالح أى مرشح لأنه تعبير عن الإرادة الحقيقية.

واكد أن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل جيد والجميع يدلى بصوته فى منتهى الحرية، وانا احترم كافة المرشحين واقدرهم جميعا.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. واستعدت محافظة المنيا للعملية الانتخابية، بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع تقديم الدعم اللوجيستي.

المرشح الرئاسى حازم عمر خلال زيارته لمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية بمدينة المنيا (1)

المرشح الرئاسى حازم عمر خلال زيارته لمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية بمدينة المنيا (2)

المرشح الرئاسى حازم عمر خلال زيارته لمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية بمدينة المنيا (3)

المرشح الرئاسى حازم عمر خلال زيارته لمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية بمدينة المنيا (4)

المرشح الرئاسى حازم عمر خلال زيارته لمدرسة صفى الدين ابوشناف الثانوية بمدينة المنيا (5)



