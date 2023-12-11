حزب العدل يدعو المواطنين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - قال عبد العزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، ونائب مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالحزب تواصل عملها في رصد سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن رصد اليوم انتهي إلي وجود تراجع نسبي في أعداد الناخبين في اليوم الثاني للتصويت، مقارنة باليوم الأول.

ودعا "الشناوي"، في تصريحاته، جموع المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية بفاعلية واختيار المرشح الذي يلائم أفكارهم ورؤيتهم، مشيرا إلى أن المرشحين الأربعة يتمتعون بقدر كبير من التنوع في الرؤي والأفكار، متسائلا: هل المواطن لا يجد في المرشحين الأربعة من يناسبه؟

وأضاف الأمين العام لحزب العدل، أن نزول الشعب المصري بكثافة هو الضامن لترسيخ دعائم الديمقراطية داخل الدولة المصرية، مؤكدا أن الحملة لم ترصد أي مخالفات من شأنها التأثير علي النتيجة النهائية أو التشكيك في نتائج العملية الانتخابية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.