نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور كثيف للناخبين بمدرسة الوراق الثانوية بنات بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد بمدرسة الوراق الثانوية بنات الآن، عدد كبير من الناخبين من الرجال والنساء، غالبيتهم من الشباب، الذين حرصوا على المشاركة بإدلاء صوتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ويقف الناخبين في طوابير لا يري الشخص آخرها، سواء داخل أو خارج مدرسة الوراق الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، ومن المقرر أن يتم غلق باب التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بعد ثلاث ساعات، بحيث يغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024

يشار إلى أن تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

1

2