نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رقص على الأناشيد الوطنية" أمام المدرسة القومية في انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمع وفد من الأشخاص أمام المدرسة القومية بالجيزة لإقامة احتفال بهيج بمناسبة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث قدّموا عرضًا راقصًا فريدًا، وامتزجت الرقصات بتنوعها لتعكس جوانب متنوعة من تراث وثقافة مصر الغنية، وشاركت الجماعة المحلية بحماس وفرح، معبّرًا عن تفاؤلها ودعمها الكامل لعملية الديمقراطية وأهمية المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية.

وتمثل العملية الانتخابات عمودًا فقريًا للأنظمة الديمقراطية، حيث تعزز مشاركة المواطنين في اختيار قادتهم وتحديد مسار مستقبل الدولة، وتعكس هذه العملية إرادة الشعب وتسهم في تحديد السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياتهم اليومية.

وإضافةً إلى ذلك، تعزز الانتخابات مبادئ الشفافية والعدالة، حيث يتم تنظيمها بإشراف قضائي ومشاركة منظمات دولية ومحلية، وتسهم هذه العملية في تعزيز الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق إرادة الشعب.

وبدأت بالفعل الدولة المصرية في استضافة انتخابات رئاسية هامة في ديسمبر 2024، حيث يشارك نحو 65 مليون مواطن في اختيار رئيس البلاد، وتم تجهيز 8563 مدرسة لتكون مراكز للجان الانتخابية، وتدير العملية القضاء بإشراف 15 ألف قاض، مع مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية لضمان شفافية العملية الانتخابية.

ومن المتوقع الكشف النتائج في 18 ديسمبر، وسط ترقب متزايد بين 4 مرشحين رئيسيين، مع انطلاق الحملة الانتخابية في 8 ديسمبر.

1

2