نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون يلبون النداء الوطني.. انتخابات الرئاسة 2024 تشهد إقبال كثيف على اللجان في ختام اليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة وتنتهي فعاليات اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، ومع ذلك، لا يتوقف المواطنون من النزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، حيث لا تزال اللجان تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي الثاني.

كبارُ، وصغارُ، ومسنون، وذوي الهمم، جميعهم يحتشدون أمام اللجان لتأدية الأمانة الوطنية من خلال الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

متى انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية 2024

قام المصريون في الخارج بالتصويت في انتخابات الرئاسةفي الأول من ديسمبر،، فيما يتم استكمال عملية التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المقرر الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر، حيث يتعين على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 بإشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ، في 8563 مدرسة تم تجهيزها لتشكيل اللجان الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية، ويحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 التصويت، في حين يتم استبعاد أصحاب الأمراض العقلية والمدانين بجرائم معينة والمحكومين بعقوبات سالبة للحرية.