نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنة من ذوي الهمم تطرب الآذان بأناشيد وطنية أثناء الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت مواطنة من ذوي الهمم في محافظة الجيزة بروح الوطنية والإلهام، حيث تقوم بإنشاد أناشيد وطنية مؤثرة أثناء مشاركتها في عملية الانتخابات لعام 2024، بينما تدلي بصوتها، ترتسم على وجهها البسمة التي تعكس إصرارها على أداء واجبها الوطني بفخر، مشكّلة جسرًا فريدًا من التلاحم والتضامن بين جميع شرائح المجتمع.

وتوجّهت المواطنة بنداء إلى المواطنين الذين لم يشاركوا في عملية الانتخابات لعام 2024، مشددة على أن المشاركة تعتبر واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، ويؤكدون أنها خطوة حاسمة في بناء وتعزيز وطننا الموحد".

ويحرص ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ويعكس التزامهم بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، ويرى الكثيرون منهم أن المشاركة السياسية تمثل وسيلة حيوية لتعزيز مصالحهم وضمان تمثيلهم الكامل في صنع القرار.

ويسعى ذوو الهمم إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع، ويرون في المشاركة في الانتخابات وسيلة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز التضامن والتفاعل المجتمعي.

وجاري الآن تنظيم انتخابات الرئاسة في مصر لعام 2024 بإشراف قضائي شامل، حيث يشارك 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات القضائية في 8563 مدرسة، وتم تجهيز هذه المدارس لتكون مراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات الضرورية، ويمكن لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 التصويت، في إجمال عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة.

ويشمل الأفراد الممنوعين من التصويت الذين يعانون من أمراض عقلية، والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، والذين فُرضت عليهم عقوبات سالبة للحرية.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر؛ حيث يجب على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير.