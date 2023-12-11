أعضاء حملة المرشح عبد الفتاح السيسي يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً - أدلى أعضاء هيئة المكتب، للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأشاد أعضاء الحملة بالإقبال الكبير للمصريين من الشباب والسيدات وكبار السن، والاهتمام بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى

أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي

أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي

أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي

أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي