التيار الإصلاحى الحر يشكر المصريين على تحقيقهم نسبة مشاركة تاريخية فى الانتخابات الرئاسية حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً -

عبر التيار الإصلاحي الحر، عن بالغ الامتنان إلى شعب مصر العظيم الذي توافد على لجان الاقتراع في يومها الثاني، محققا نسبة تاريخية وصلت منتصف اليوم الثاني إلى 24% من إجمالي عدد الناخبين بحسب بيان الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال التيار فى بيان إنه "إذ يثمن اصطفاف الشعب المصري خلف الدولة المصرية، فإن التيار يعبر عن بالغ تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات التي ساهمت باحترافية عالية في التنظيم لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لضمان خروجها بهذا المشهد الحضاري في الداخل والخارج".

وأكد التيار الإصلاحي الحر أن التعددية التي تميزت بها هذه الانتخابات تمثل حجر الزاوية في المشهد الديمقراطي الذي تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة، معلناً "بكافة أحزابه المشكلة له على استمرار قواعده وكوادره في الحشد وتيسير وصول الناخبين حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث".