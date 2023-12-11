أحمد كامل البحيرى بعد الإدلاء بصوته: المشاركة فى الانتخابات حق دستوري هام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً - أدلى أحمد كامل البحيرى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الاثنين، مؤكدا على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية.

وقال الباحث أحمد كامل البحيرى فى تصريحاته، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى، وآلية استخدامه سواء بالتصويت لأحد المرشحين أو بإبطال الصوت هو الأهم لتعزيز هذا الأمر، داعيا المواطنين إلى استخدام حقهم الدستورى فى المشاركة الانتخابية.

الباحث احمد كامل البحيري