أهالي العريش يتوجهون ليلاً بلجان مجمع المدارس وسط المدينة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً - شهدت اللحظات الأخيرة من ثانى أيام انتخابات الرئاسة، حضورا كثيفا من أهالى مدينة العريش المقيدين بلجان مجمع مدارس وسط العريش.

وتسابق الأهالى على الحضور للجان والإدلاء بأصواتهم، وبدورهم حرص رموز القبائل والعائلات على تواجدهم أمام اللجان تشجيعا للناخبين.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه بكل لجنة تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها فى حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف فى محيط اللجان ونقاط طبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.