مستقبل وطن: المشاركة القوية للمصريين فى الانتخابات الرئاسية سابقة تاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً - مستقبل وطن: إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سابقة تاريخية

تقدم حزب مستقبل وطن ببالغ الشكر والتقدير لجموع الشعب المصري الذي خرج بالملايين على مدار يومين متتاليين، ليعبر عن إرادته الواعية الحرة، مشاركا في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وثمن حزب مستقبل وطن فى بيان، هذه المشاركة القوية للمصريين التي بلغت حتى صباح اليوم 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويعتبر الحزب أن هذه النسبة تشكل سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب المصري في أوقات الأزمات والتحديات، وتعكس وعيه وحرصه على الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ودعا حزب مستقبل وطن جموع المصريين لمواصلة هذه الملحمة الديمقراطية والاستمرار في الإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء الفترة الرسمية المحددة للتصويت.