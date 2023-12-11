حفل جوائز الكاف.. بيرسى تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل فى 2023، في حفل كبير بمدينة مراكش المغربية، وجاء فوز نجم الأهلي على حساب شالوليلي لاعب صن داونز وفيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

القناة الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2023 يذاع على قناة اون تايم سبورتس، كما يبث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحفل عبر موقع "يوتيوب".



مشاهدة حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا 2023